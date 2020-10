Nonostante alcune smentite, in casa Sampdoria resta sempre in bilico la posizione di Gaston Ramirez, che ha un contratto in scadenza a giugno e potrebbe salutare il club blucerchiato già nelle prossime settimane. Il mercato in Europa è chiuso infatti, ma non in Brasile, dove ci sono parecchie società interessate all'ex Bologna. E in Uruguay sembrano sicuri del suo trasferimento in Sudamerica a breve.



Secondo il giornalista uruguaiano Diego Jokas infatti il trasferimento di Ramirez al Gremio sarebbe ormai questione di tempo: "​La trattativa tra il Gremio e Ramirez è molto avanzata. Il giocatore è pronto a svincolarsi dalla Sampdoria e trasferirsi in Brasile" ha detto a Polideportivo. "È già pronto un contratto triennale. Proseguono i contatti tra le parti, la trattativa non è ancora chiusa, ma il Gremio è pronto ad annunciare l’arrivo del giocatore anche entro il fine della prossima settimana, dopo le visite mediche di rito".