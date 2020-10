Tra i giocatori in scadenza la prossima estate, in casa Sampdoria ci sono almeno 2-3 nomi piuttosto pesanti. Oltre a Gaston Ramirez infatti a giugno potrebbero liberarsi anche Fabio Quagliarella e Albin Ekdal. Molto particolare è soprattutto la questione legata la nuovo contratto del capitano.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica i blucerchiati devono ancora sbrogliare la situazione con il capitano e capire quale sarà il destino del numero 27. Per questo motivo sarebbe in programma un incontro sotto Natale, in modo da fare il punto tra i desideri del giocatore e le idee di Corte Lambruschini.