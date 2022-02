La felicità per il successo della Sampdoria sul Sassuolo è stata venata dal dispiacere blucerchiato per l'infortunio di Manolo Gabbiadini. L'attaccante blucerchiato ha rimediato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, e dovrà concentrarsi su un lungo iter di recupero.



Il primo passo verso la guarigione però è già stato fissato. Gabbiadini dovrà necessariamente operarsi, e la data per l'intervento è stata stabilita. Il numero 23 blucerchiato andrà sotto ai ferri la settimana prossima, poi dopo la fisiologica convalescenza inizierà a dedicarsi al programma di recupero stabilito insieme ai medici.