La partita con il Bologna è costata carissima alla Sampdoria, che per la trasferta di Lecce dovrà fare a meno di Lorenzo Tonelli e, un po' a sorpresa, anche di Karol Linetty, oltre che di Fabio Quagliarella. L'infortunio del polacco è quello meno atteso per i blucerchiati.



Linetty è stato fermato da un 'trauma contusivo al piede destro', ha scritto il club sul suo sito ufficiale, non è riuscito a recuperare in tempo e quindi non è partito alla volta del Via del Mare alla pari di Quagliarella, Tonelli e del lungodegente Alex Ferrari.