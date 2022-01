La partita di Maya Yoshida ieri contro il Cagliari è durata di fatto soltanto un tempo. Il difensore della Sampdoria è stato costretto al cambio all'inizio del secondo tempo, per un problema muscolare che ha subito fatto rizzare le antenne a D'Aversa e ai blucerchiati.



Il giapponese verrà valutato oggi, alla ripresa degli allenamenti, ma il Doria ha paura di uno stop medio lungo. Secondo Il Secolo XIX l'infortunio potrebbe essere un problema muscolare al flessore della coscia destra, in questo caso i tempi potrebbero andare dalle 2 alle 3 settimane. Non una buona notizia per una squadra che ha già perso per un mese Colley, partito per la Coppa d'Africa.