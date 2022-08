Uno dei giocatori che vengono accostati alla Sampdoria in questa sessione di mercato, circolato nelle ultime ore a Genova, è quello dell'esterno del Napoli Adam Ounas. Nel club partenopeo il franco-algerino potrebbe essere chiuso dalla concorrenza, e la società azzurra sta valutando una cessione. Difficile però che i blucerchiati possano essere sulla lista delle società interessate.



Ounas guadagna tanto, 1,6 milioni netti a stagione (quasi 3 al lordo) e soprattutto ha parecchio mercato. Di recente sul giocatore classe 1996 è piombata l'Inter di Miami, disposta a mettere sul piatto un ingaggio importante, ma il Napoli ha provato ad inserire l'ex Bordeaux anche nella trattativa con il Sassuolo per Raspadori. La Samp, al momento, non rientra nel novero delle possibilità.