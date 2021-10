La Sampdoria ha lavorato questi giorni con parecchi problemi di formazione. La squalifica di Bereszynski, unita agli infortuni di Damsgaard e Verre, ha complicato i piani del tecnico blucerchiato che oggi, contro l'Atalanta, potrebbe tornare al 4-4-2.



Da Bogliasco arrivano indiscrezioni in merito ad una linea difensiva a quattro, composta da Depaoli, Colley, Yoshida e Augello, mentre a centrocampo dovrebbero sistemarsi in regia Silva e uno tra Askildsen e Ekdal, in base alle condizioni dello svedese. Sulle fasce dovrebbero sistemarsi Candreva e forse l'adattato Thorsby, rientrante. L'altra opzione è l'avanzamento di Depaoli sulla linea mediana, con Dragusin o Ferrari in difesa e Candreva sulla sinistra. In attacco, si dovrebbe partire con la coppia Gabbiadini-Quagliarella. Pronta la staffetta con Caputo.



Più difficile l'opzione 4-3-3, troppo offensiva per affrontare l'Atalanta. In quel caso, D'Aversa impiegherebbe uno tra Dragusin, Depaoli o Ferrari in difesa, terzetto Thorsby Silva Ekdal e reparto avanzato con Candreva, Gabbiadini e Quagliarella.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Depaoli, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Quagliarella. All. D'Aversa.