Sampdoria, Lanna ha rinunciato a tutti i compensi da membro del CdA. Manfredi: 'Lo vogliamo nel club'

La notizia delle dimissioni di Marco Lanna è piombata ieri a Genova, sponda Sampdoria, all'improvviso. Si sapeva che qualcosa sarebbe cambiato a livello dirigenziale, e l'avvicendamento alla presidenza pareva fisiologico, ma la nuova proprietà si aspettava che l'attuale CdA sarebbe arrivato alla naturale scadenza del suo mandato. L'addio di Lanna, improvviso, ha sollevato un'enorme ondata di affetto da parte dei tifosi.



Ciò ha innescato anche la reazione di Matteo Manfredi, che ha affidato a Il Secolo XIX alcune dichiarazioni: "Voglio ringraziarlo personalmente. In lui ho trovato una persona di grande livello, un cuore sampdoriano autentico, dotato peraltro di profondi valori umani ed etici. La volontà di averlo ancora a bordo con noi in futuro rimane immutata. Lascia la carica di presidente, ma ancor prima quella di consigliere di amministrazione. E riguardo a questa precisa scelta immagino abbiano anche influito quei fattori esterni che da settimane e mesi ci costringono a lavorare costantemente sotto attacco. Marco rimane una persona ed un professionista per il quale le porte della Sampd, ripeto, resteranno aperte". In quale ruolo (Fondazione e settore femminile) è tutto da vedere: "Avremo certamente modo di capire insieme con maggiore calma e serenità quale potrà essere la sua giusta collocazione nel club. Oggi saluto Marco Lanna con la convinzione che questo sia solo un capitolo nel contesto di quella lunga ed immutata storia d'amore che da sem pre lo lega alla sua, alla nostra Samp".



Oltretutto, per dare un'idea di quanto Lanna sia stato legato alla Sampdoria e al suo destino, c'è un retroscena che merita di essere raccontato. Il presidente, in carica dal dicembre 2021, ha affrontato il momento più complesso, delicato e soprattutto stressante della storia doriana. Lo ha fatto con grande spirito di sacrificio, e soprattutto in maniera totalmente disinteressata: Lanna infatti non ha percepito nemmeno un euro del compenso stabilito per i consiglieri dei Cda dei quali ha fatto parte.