Sampdoria-Sassuolo 0-0: mai impegnato, non compie nessuna parata degna di nota. Attento sulle uscite.: Di Francesco è un cliente scomodo, e spesso mette in difficoltà il polacco che comunque ha il merito di effettuare un paio di cross interessanti. Cresce quando gli altri si stancano, merito del suo fisico da mezzofondista.: il centrale doriano è un vero guerriero. Babacar gli scappa due volte in avvio, ma da lì in poi non passa più nessuno. Di testa le prende tutte, lotta e stringe i denti persino dopo un colpo violento subito nel secondo tempo.: non sbaglia un intervento. Se la Samp ha - con merito - la miglior difesa del campionato, è soprattutto grazie a quei due lì al centro.: contiene bene Lirola, e si prende qualche licenza sulle fasce. La crescita continua.: tanta corsa, ma oggi è meno preciso palla al piede. Uno scambio con Quagliarella lo libera al tiro da buona posizione, poi spara su Consigli.: il gioco della Samp transita sempre dai suoi piedi, eppure lo svedese non è lucido come in altre circostanze.: avulso dal gioco in avvio, appoggia la palla senza prendersi particolari responsabilità. Da uno con le sue qualità ci si attende di più.: parte bene, voglioso e caparbio. Amministra tanti palloni nella prima mezz'ora, ma alla distanza cala parecchio, chiuso dall'ottima gabbia preparata dal Sassuolo.(dal 29' s.t.: va in campo e ha sul mancino l'occasione per il rientro col botto. Spara alto al volo una palla non semplice. Avrà modo di rifarsi).: l'occasione più nitida nella prima mezz'ora doriana la crea lui, con un aggancio stupendo e un cioccolatino in area non sfruttato da Ramirez. Prova col mestiere a far salire la squadra, nonostante ciò viene lasciato troppo solo in avanti. Non è la sua miglior prestazione in blucerchiato, anche se merita ampiamente la sufficienza per la generosità e il dispendio di energie.(dal 41' s.t: si divora col mancino una ghiottissima occasione da posizione dubbia. Sfortunato quando calcia a botta sicura sul finire della prima frazione, trovando il piede di Magnani. Non è incisivo come in altre circostanze.(dal 16' s.t.: salta frequentemente l'avversario con il primo guizzo, talvolta però perde il tempo giusto sulla seconda giocata. Ha il merito di provare a dare vivacità, non era semplice contro un Sassuolo chiuso e roccioso).All.: la Samp è estremamente solida dietro, e lo certifica contro un buon Sassuolo. Manca il guizzo e la brillantezza dal centrocampo in su, perchè De Zerbi soffoca tatticamente la manovra doriana. Il pareggio è il risultato più giusto.