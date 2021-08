Ancora una volta, la Salernitana torna a guardare in casa Sampdoria in vista della prossima stagione di Serie A. Dopo Bonazzoli, Chabot e Caprari, i granata hanno messo nel mirino un altro calciatore blucerchiato. E' Mehdi Leris, centrocampista classe 1998 che non ha convinto nello scorso campionato.



Secondo Sky Sport la Salernitana avrebbe già chiesto alla Samp il cartellino del giocatore, che sarebbe il prescelto per rinforzare il reparto. I due club, ora, dovranno pensare a quale formula utilizzare per imbastire l'operazione.