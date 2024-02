Sampdoria, Manfredi incontra Verre per la cessione e Murru per il rinnovo

La giornata genovese di Matteo, oltre all' impegnativo confronto con Marco Lanna per la questione della presidenza della, ha proposto anche incontri relativi ad alcune situazioni delicate all'interno del club blucerchiato. L'azionista di riferimento della società, oltre ai vari dirigenti come Mancini, Legrottaglie e Giani, ha visto singolarmente un paio di giocatori come Valerio Verre e Nicola Murru. Si è discusso di futuro, e di mercato.Il primo faccia a faccia è andato in scena con il numero 10 blucerchiato, in uscita già da un paio di settimane (non è stato convocato per Cittadella e Modena) e corteggiato dalla, dove il mercato chiude oggi. A volerlo è l'Hatayspor , ma il calciatore ha sino ad oggi declinato tutte le proposte arrivate dalle squadre di Super Lig per motivi personali. E' probabile che l'incontro sia servito anche a Manfredi per tastare e sondare la disponibilità di Verre ad un'apertura, il Doria vorrebbevisto il contratto sino a giugno 2025 che pesa per quasi 3 milioni complessivi sulle casse, ma la sensazione è che la proposta dall'Hatayspor, ancora sul tavolo, resterà senza risposta.Manfredi ha incontro anche il capitano Nicolaper conoscere la sua opinione sul momento attuale vissuto dalla squadra blucerchiata. Secondo Il Secolo XIX i due avrebbero accennato anche al contratto del difensore, in scadenza a giugno. Tecnicamente Murru potrebbe giàadesso per un'altra squadra, partendo in estate a parametro zero, ma la Samp sarebbe interessata a cercare un'intesa per il rinnovo. Ovviamente, le cifre non saranno neppure paragonabili rispetto a quelle di alcuni anni fa.