Non basta Sam Lammers alla Sampdoria: in attacco, i blucerchiati sono contati considerando l'infortunio di Quagliarella e De Luca, e per questo motivo da Corte Lambruschini seguono alcuni profili utili per rinforzare il reparto avanzato. In particolare, sono due i nomi sul taccuino, Thomas Henry del Verona e Arthur Cabral della Fiorentina.



Il cartellino della punta francese di proprietà dei gialloblù però costa troppo: l'Hellas chiede cinque milioni, cifra che la Samp non può permettersi di investire in questo momento. Più semplice invece arrivare a Cabral, scrive La Repubblica. Ad ingolosire il Doria sarebbe la formula del trasferimento: la Fiorentina potrebbe aprire al prestito secco sino a giugno 2023, e questa sarebbe la soluzione ideale per la Samp. Inoltre, Stankovic potrebbe contare sulla volontà di Cabral di riconfermarsi e mettersi in mostra.