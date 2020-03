Anche la Sampdoria si è uniformata alle scelte di parecchie società di Serie A. Prima ancora delle nuove misure annunciate da Conte, e prima della notizia del contagio arrivato sino alla Serie A con Rugani, il club blucerchiato aveva annunciato il 'rompete le righe' dopo la seduta di ieri.



"​Tutti i calciatori sono e resteranno a Genova, fatta eccezione per Alex Ferrari, già impegnato da tempo nel recupero individuale post-intervento chirurgico a Modena" ha scritto la società. "Gli allenamenti di squadra sono sospesi fino a nuovo programma, che sarà stilato all’inizio della prossima settimana".



Ai calciatori sarà comunque garantita l'assistenza: "​Al 'Mugnaini' resterà un presidio minimo di personale degli staff tecnico e medico, per garantire terapie e lavori personalizzati sul singolo atleta. Il tutto a porte chiuse, come da decreto ministeriale".