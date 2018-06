Anche se Duvan Zapata ha giocato con la Sampdoria solamente una stagione, l'esperienza in blucerchiato del centravanti colombiano potrebbe essere giunta già al termine. L'ex Napoli e Udinese ha fatto sapere tramite il suo agente di essere pronto a continuare la sua avventura con il Doria, ma la filosofia di Corte Lambruschini è sempre la stessa: a fronte di offerte importanti, non ci sono calciatori incedibili. E il discorso si applica anche al numero 91.



Le pretendenti per Zapata non mancano. Si era parlato di un interessamento di Atalanta e Sporting Lisbona, prima del caos Mihajlovic, ma per Duvan si starebbero muovendo anche altre società dall'estero. Secondo Il Secolo XIX l'attaccante sarebbe seguito dal Southampton e dal Newcastle in Premier, ma la vera novità sarebbe quella proveniente dalla Cina. Ieri infatti ci sarebbe stato un inserimento deciso dello Jiangsu, squadra di proprietà di Suning, e la trattativa parrebbe ben avviata. Il rebus Zapata, insomma, è ancora da sciogliere: tra Sampdoria, e un possibile futuro esotico, il Doria riflette. E prepara una vera e propria rivoluzione dalle parti di Corte Lambruschini.