Oggi in casa Sampdoria ci saranno i rientri di Omar Colley e Tomas Rincon, entrambi giunti al termine dei rispettivi impegni con le Nazionali. Mister Giampaolo potrà quindi lavorare con il gruppo quasi al completo per Samp Sassuolo, tolti Albin Ekdal espulso a Spezia e Yoshida, ancora infortunato.



Per questi motivi, considerata l’assenza del giapponese e i pochi allenamenti nelle gambe per Colley, contro i neroverdi partiranno Ferrari e Magnani, davanti al recuperato Audero. In mezzo al campo invece vari ballottaggi, nel 4-3-1-2: considerando la squalifica di Ekdal, sarà chiamato agli straordinari Rincon come play, con Candreva mezz’ala destra, Thorsby a sinistra e Sensi trequartista.