Sampdoria, chi in panchina? Oggi summit con Semplici e Manfredi: cifre e proposta

Giornata cruciale per il futuro della panchina della. Dagli incontri odierni infatti potrebbe emergere il nome del sostituto di Andrea Sottil, esonerato ieri dal club blucerchiato. Una rosa di nomi c'è già, ma al momento in pole c'è la candidatura di, con il ds Pietro Accardi che vorrebbe chiudere il prima possibile l'operazione. L'ultima parola però spetta a, che adesso vuole maggior operatività in queste scelte cruciali.In mattinata a Milano si terrà unproprio con il presidente Manfredi, il suo braccio destro Messina, il ds Accardi e mister Semplici, atteso nel capoluogo lombardo per conoscere lo stato maggiore doriano. L'offerta formulata dalla Samp all'allenatore è unal raggiungimento di determinati obiettivi e condizioni.

Da parte del tecnico ci sarebbe massimaad allenare la Samp. Sarebbero anche già risultati positivi i contatti tra il procuratore di Semplici, Ramandani, e la dirigenza blucerchiata. Il tecnico toscano ad oggi è quindi in pole per la panchina della Samp, anche se come detto risulterà decisivo il summit di Milano.