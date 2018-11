Questa stagione doveva essere quella della definitiva consacrazione di Dawid Kownacki, giovane bomber polacco arrivato la scorsa estate alla Sampdoria. Dopo un primo campionato da subentrante, condito da 8 reti e 3 assist tra campionato e Coppa Italia, ci si attendeva l'esplosione del centravanti classe 1997. Eppure nell'attuale Serie A il giocatore sta trovando poco spazio: Kownacki ha totalizzato soltanto 104 minuti in campionato sino ad oggi, con un solo gol, un rigore sbagliato e alcune prestazioni in chiaroscuro.



In patria l'attaccante continua ad avere grande credito, anche grazie alle sue prestazioni con la Nazionale: dopo aver partecipato ai Mondiali, Kownacki è tornato in Under 21 - di cui è la stella - laureandosi capocannoniere assoluto delle qualificazioni agli Europei di categoria. Per approdare agli Europei, la Polonia dovrà battere il Portogallo nel doppio spareggio, e i rumors provenienti dall'Est Europa danno ovviamente Kownacki tra i convocati. Poi però sarà tempo di decisioni.



Nelle ultime ore a Genova si starebbe facendo strada l'ipotesi di un prestito: l'idea è quella di far maturare Kownacki in una realtà capace di garantirgli più spazio, dal momento che alla Samp è chiuso da Quagliarella, Defrel e Caprari. Da Corte Lambruschini si augurano che il giocatore possa rilanciarsi, e tornare alla base non più da promessa, bensì da certezza in vista della Serie A 2019-2020.