Sono quasi giunte al termine le ferie ‘forzate’ imposte da Massimo Ferrero al direttore generale della Sampdoria Carlo Osti. I rapporti tra i due sono ormai ai minimi storici, e il Viperetta dovrà prendere a breve una decisione sul futuro dell’ex ds. In questi giorni l’imprenditore romano si sarebbe confrontato con i suoi consulenti tecnici, legali ed economici di fiducia per analizzare la questione sotto ogni aspetto.



Osti, giova ricordarlo, è sotto sino al giugno 2023, dopo il contratto rinnovato a giugno con annesso un nuovo ruolo, complementare a quello di Faggiano. In questo momento, le strade percorribili sembrano soltanto due: una è proseguire insieme, l’altra comprende l’interruzione del rapporto tramite l’esonero o il licenziamento. Praticamente impossibile invece secondo Il Secolo XIX l’ipotesi di una rescissione.