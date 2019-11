Missione inglese per la Sampdoria, che martedì è volata in Inghilterra con il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting Pecini. I due dirigenti blucerchiati sono stati avvistati al ​New White Hart Lane di Londra, per la sfida di Champions tra il Tottenham e l'Olympiakos. La vetrina, però, sembra decisamente costosa. In Premier comunque c'è un profilo che secondo Il Secolo XIX stuzzica parecchio la dirigenza doriana: è quello di Aleksandar Mitrovic, centravanti serbo classe 1994 del Fulham, autore di 13 gol in 17 partite di Championship in questa stagione. Il giocatore sarebbe un pallino di Ranieri, che lo ha avuto lo scorso anno, quando la punta ha messo a segno 11 gol in Premier.



Non gioca in Inghilterra, ma è sempre un giocatore apprezzato da Ranieri un altro possibile obiettivo di mercato della Samp. Si tratta di Valère Germain, professione goleador del Marsiglia. Il mister blucerchiato lo ha conosciuto al Monaco, dove giocava in coppia con Falcao. In questa stagione però al Vélodrome Germain sta faticando: sono soltanto due le marcature in 13 gare stagionali.