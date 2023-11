Contro il Modena sabato la Sampdoria dovrà fare i conti con l'assenza di Valerio Verre, squalificato. Per sostituirlo, sulla trequarti Pirlo sta vagliando varie possibilità. Nelle ultime partite, il tecnico ha sempre optato per il cambio con Askildsen, adattato al ruolo e mai convincente. La sensazione a Bogliasco è che il mister stia valutando questa opzione per Modena.



Un'altra soluzione potrebbe coinvolgere il jolly Depaoli, che verrebbe 'alzato' trequartista inserendo sulla corsia di destra della difesa Stojanovic. Depaoli potrebbe anche essere impiegato mezz'ala, con Kasami trequartista ma è difficile che Pirlo vada a toccare gli equilibri di un centrocampo finalmente assestato. I tifosi doriani avrebbero forse gradito maggiormente un attacco 'pesante', arretrando trequartisa Esposito insieme a Borini alle spalle di un'unica punta (De Luca?) ma è probabile che l'allenatore mantenga l'assetto della squadra che ha battuto il Palermo per quanto possibile.