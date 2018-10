Come previsto nei giorni scorsi, ieri in tribuna al Ferraris c'erano parecchi osservatori interessati ai giocatori in campo. Il C.T. dell'Italia Roberto Mancini ha spedito a Genova il suo uomo di fiducia Alberico Evani, per osservare alcuni possibili azzurri in campo tra Sampdoria e Spal, ma l'osservato speciale era in particolare un giocatore ben preciso. Parliamo ovviamente del numero 10 blucerchiato Dennis Praet.



Ovviamente, a monitorare la prestazione dell'ex Anderlecht non era Evani, bensì un collaboratore del C.T. del Belgio Martinez. Il grande sogno di Praet è quello di tornare in Nazionale, dove vanta sino ad ora un solo gettone: era novembre 2014, calcisticamente parlando una vita fa. Il centrocampista doriano non lo ha mai nascosto, e ora grazie alla Samp potrebbe nuovamente coronare il suo sogno a distanza di quattro anni. Il giocatore classe 1994 era già in odore di convocazione prima dell'infortunio che ne ha condizionato l'avvio di campionato,ma l'appuntamento con i Diavoli Rossi potrebbe essere stato soltanto rimandato.



Ieri da trequartista Praet ha giocato una discreta partita, mostrando sprazzi di classe - un paio di dribbling e alcune imbeccate hanno strappato gli applausi del Ferraris - ma soprattutto tanto sacrificio e corsa continua. Sarà abbastanza per convincere il Belgio? Probabilmente sì.