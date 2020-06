Continua la marcia di avvicinamento della Sampdoria alla partita con l’Inter, e Claudio Ranieri sperimenta prove tattiche per affrontare i nerazzurri. Nell’allenamento di ieri, il mister ha organizzato una partitella undici contro undici durata più di un’ora, ma le squadre erano schierate utilizzando due moduli diversi: da una parte il 3-5-2, dall’altra il 4-4-2. Nelle prossime partite è facile prevedere che la Samp utilizzerà entrambi gli schieramenti, adattandoli all’avversaria.



Ad esempio, contro l’Inter la Samp potrebbe scendere in campo inizialmente con il 4-4-2. ​Cruciale in questo senso la posizione di Ramirez, che Ranieri ha utilizzato in queste settimane come interno di centrocampo in funzione di raccordo con l’attacco, interno nel terzetto centrale. L’uruguaiano però potrebbe anche essere sfruttato come jolly, potendo fare la seconda punta.