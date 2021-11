In un momento piuttosto complicato per la Sampdoria, il suo capitano Fabio Quagliarella prova a dare il buon esempio e per tornare il prima possibile a disposizione di D'Aversa. Il numero 27 blucerchiato, rimasto a riposo contro il Bologna per una botta alla coscia rimediata nell'ultimo allenamento pre-rossoblù, ha anticipato i compagni e si è fatto trovare già ieri al Mugnaini.



Quagliarella, scrive Il Secolo XIX, si è sottoposto a massaggi e trattamenti per velocizzare l'assorbimento del problema e tornare a disposizione in vista della partita con la Salernitana.