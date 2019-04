L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha parlato ai microfoni di Skysport al termine del derby vinto 2-0 contro il Genoa: "È stata una bellissima giornata, ringrazio questo pubblico per farmi vivere giornate così. Ho la fortuna di poter disputare queste partite. Ho fatto gol e assist, nel finale gran parata di Radu. È stata una sensazione bellissima".



SOGNO EUROPA: "Dobbiamo continuare così, ogni volta che dobbiamo fare il salto di qualità ci fermiamo. Dobbiamo sbloccarci, ora pensiamo alla prossima".



DIVENTARE IL CAPOCANNONIERE: "Il campionato è ancora lungo, insieme a me ci sono tanti attaccanti. Anche questo è il bello"



FINE CARRIERA: " Se non mi cacciano resto qui. Ho pensato l'ovazione pensando ci fosse la squadra, invece ero solo. Mi sono mosso e ho salutato tutti. Li ringrazio. Sono sensazioni ed emozioni che ti porti dentro sempre".