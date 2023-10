Dopo l'arrivo dell'omologa, la Sampdoria può iniziare a ragionare sul futuro anche dal punto di vista finanziario. Protagonista di ciò sarà la "Blucerchiati", la holding creata da Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani, attualmente controllante della società di Corte Lambruschini.



Fino ad ora, i due azionisti hanno sottoscritto i 21 milioni di euro del Piano Obbligazionario Convertibile (POC). Di questi 21 milioni, 11 sono già stati convertiti in azioni, mentre i restanti 10 lo saranno a breve, in modo tale da aumentare il capitale della società. In programma però secondo Il Secolo XIX ci sarebbe anche un nuovo aumento di capitale da nove milioni di euro, un'iniezione di liquidità che porterà l'investimento di Radrizzani e Manfredi a 30 milioni. Una cifra importante, che evidenzia quanto i due nuovi proprietari vogliano rafforzare il club.