In questo momento, dopo la vittoria con la Salernitana, la Sampdoria sembra aver perso la fretta di perfezionare un ritorno di Gaston Ramirez. L'appuntamento era in programma ieri, ma Ferrero pare intenzionato a prendere tempo con il procuratore Pablo Bentancur.



Secondo Il Secolo XIX, la disponibilità del giocatore a firmare un accordo con scadenza giugno è totale, manca però ancora l'intesa tra l'agente e il Viperetta. Non ci sarebbero stati passi avanti del patron blucerchiato, ed è lui che è chiamato a sbloccare la trattativa,se deciderà di farlo.



I problemi sono sempre i cosiddetti aspetti negativi della questione, ossia i dubbi sulle condizioni fisiche dell'uruguaiano, che è fermo da sei mesi, non si è allenato con il pallone e deve recuperare il ritmo partita.