Il nuovo modulo varato da mister Ranieri per la Sampdoria, il 4-4-2 con Rigoni esterno di destra, sembra sancire la definitiva uscita dal radar di un calciatore utilizzato pochissimo in questa stagione, ossia Gaston Ramirez. L'uruguaiano, tenuto in gran considerazione negli scorsi campionati da Giampaolo, è finito ai margini sia con Di Francesco che alla prima con Ranieri.



Il neo mister blucerchiato potrebbe cercare di recuperarlo, ma se il modulo resterà questo a gennaio il giocatore potrebbe anche decidere di lasciare Genova e la Sampdoria. Secondo Sampnews24.com nella sessione invernale il calciatore uruguaiano potrebbe spingere per partire e lasciare Bogliasco. Un ostacolo però potrebbe essere rappresentato dall'alto ingaggio, che già in estate aveva spaventato alcune pretendenti.