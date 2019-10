Oggi nella Sampdoria si è rivisto Gaston Ramirez. L'uruguaiano, atteso come un calciatore in grado di cambiare il volto di una squadra lenta e macchinosa, non si è fatto attendere e all'ultimo respiro ha regalato il pareggio al Doria con una zuccata.



Non è stato però sufficiente per convincere il Ferraris ad applaudire a fine gara: "I fischi sono normali in questo tipo di situazione" ha detto in zona mista al termine della partita. "Sappiamo che i nostri tifosi meritano di più e stiamo cercando di dare sempre il meglio. Siamo in un momento particolare, siamo ultimi, lo sappiamo e ci fa male, ma la squadra ha la testa giusta per ribaltare questa situazione".



"In questo momento dobbiamo essere più lucidi e ricercare la qualità" aggiunge Ramirez. "A volte vogliamo fare tutto veloce e sbagliamo, la squadra però c’è e ha lottato fino al 90′, riuscendo a strappare un punto. Come si riparte? Con testa giusta, mentalità e atteggiamenti giusti. Penso che questa squadra abbia tanta qualità e debba dimostrarlo in campo per fare risultati: alla fine nel calcio conta quello".



Secondo il trequartista, non tutto è da buttare dalla serata: "Abbiamo creato tante occasioni da gol, siamo stati anche un po’ sfortunati perché loro hanno preso 3-4 palloni sulla linea, però la fortuna si deve cercare. Pensiamo positivo, dobbiamo essere più lucidi. I risultati arriveranno. Ci vuole tranquillità. In momenti difficili come questo è importante sgombrare la testa dai pensieri e non buttare il pallone, ma giocarlo come sappiamo fare".



L'obiettivo adesso è vincere a Ferrara con la Spal: "Quando giochi bene e non fai risultato sembra che vada tutto storto. Per il momento ci prendiamo questo punto importante per ripartire e cercare di andare a Ferrara prendendone tre". Ramirez ha una ricetta anche per la crisi di gol di Quagliarella: "Siamo noi a dover cercare di servire più palle per lui" riporta Sampnews24.com. "Ha tanta qualità, l’anno scorso è stato capocannoniere, stiamo sbagliando noi a non servirlo tanto sotto porta, perché è lì che è più forte".