In queste ultime ore a Genova, sponda Sampdoria, si era diffusa una voce molto forte. L'indiscrezione raccontava dell'interessamento da parte del Cagliari per Manolo Gabbiadini, attaccante blucerchiato richiesto esplicitamente da Claudio Ranieri, neo allenatore rossoblù.



INTERESSE - Il gradimento della squadra sarda, in effetti, è reale. Per Gabbiadini l'apprezzamento di Ranieri è totale, il calciatore piace al mister che ne ha grande stima. E il suo nome a Cagliari è circolato, alla pari di quello di alcuni elementi attualmente in forza alla Samp. Di proposte o contatti ufficiali con il Doria, però, ancora non ce ne sarebbero stati.



VOLONTA' - Bisogna poi tenere conto del desiderio del calciatore. La volontà di Gabbiadini, infatti, è ben definita. L'attaccante blucerchiato non desidera lasciare Genova e la Sampdoria, e soprattutto avrebbe difficoltà ad accettare la Serie B. Sa di essere un giocatore importante per il Doria, e ritiene il palcoscenico della massima categoria il più adatto alle sue caratteristiche. Sponda società, invece, la posizione è chiara: Gabbiadini è un calciatore importante, centrale per Stankovic e per la rincorsa alla salvezza, ma di calciatori incedibili, a fronte di un'offerta concreta e importante, non ce ne sono, come noto vista la situazione delle casse societarie.