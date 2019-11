In estate la strada della Sampdoria e quella del Cagliari si sono incrociate molto spesso. Frequentemente il club sardo e quello genovese hanno condiviso obiettivi di mercato, monitorando gli stessi giocatori. Il caso più clamoroso è quello che riguarda due attaccanti, Gregoire Defrel e Giovanni Simeone.



L'ex Roma e l'ex Fiorentina erano stati seguiti a lungo dai blucerchiati, che avevano combattuto con Sassuolo e proprio Cagliari salvo poi vedersi 'scippare' i due calciatori. Proprio il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha raccontato come si è svolta la trattativa Simeone, che alla fine non è andato a Genova per sposare il progetto del Casteddu.



"Stavamo trattando lui e Defrel, quando si è infortunato Pavoletti abbiamo puntato per caratteristiche su Simeone" ha raccontato Giulini a La Gazzetta dello Sport. Per farlo, il Cagliari come detto ha dovuto 'bruciare' il club blucerchiato: "Aveva già una trattativa avanzata con la Samp, bravo Carli a partire di corsa per andare a convincerlo".