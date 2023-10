La Sampdoria, per la trasferta di Bolzano, dovrebbe riconfermare grosso modo l'assetto visto contro il Cosenza. Il tecnico Andrea Pirlo dovrà fare i conti con una coperta piuttosto corta in difesa, dove mancheranno ben quattro giocatori, e pure con l'assenza di Estanis Pedrola. Nella gara del Ferraris Pirlo aveva scelto di impiegare Verre trequartista alle spalle di Borini ed Esposito, e questo dovrebbe essere il terzetto offensivo anche per il Druso, ma con una diversa disposizione.



L'allenatore in questi giorni sta lavorando sul modulo con due trequartisti alle spalle dell'unica punta, che dovrebbe essere ancora Esposito, anche se De Luca - tra l'altro nativo proprio di Bolzano - lo incalza e potrebbe avere una chance. Dietro il terminale offensivo dovrebbero agire Borini e Verre, confermato nel ruolo di trequartista dopo la sfida con il Cosenza. La posizione di Borini comunque potrebbe essere anche un po' avanzata, schierando l'ex Milan come seconda punta con il solo Verre a sostegno.