L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri potrà contare su un asso nella manica in sede di contrattazione per il rinnovo. E' la valorizzazione di alcuni giocatori, che secondo Il Secolo XIX sono stati migliorati dal lavoro del tecnico. Si tratta, stando all'articolo del quotidiano, di Audero, Augello, Bereszynski, Colley, Thorsby, Damsgaaard e Jankto, calciatori che oggi avrebbero mercato in Italia e all'estero.



Il tema delle valorizzazioni dei giocatori interessa molto a Ferrero, essendo cruciale per lo svolgimento delle attività di base della società, insieme con il mantenimento della categoria,e Ranieri potrebbe farle pesare durante le contrattazioni con il Viperetta che potrebbero già chiudersi nel week end, coinvolgendo inoltre gli argomenti del progetto e dell'ingaggio.