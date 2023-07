Settimana importante per la Sampdoria per quanto riguarda le situazioni extracampo e il fronte societario. Oggi, ad esempio, è stata convocata a Corte Lambruschini l'Assemblea degli Azionisti per il rinnovo del Cda. La prima convocazione andrà deserta, la seconda invece è stata fissata a giovedì, alle 15 sempre in sede.



Per quanto riguarda la Federazione, la Sampdoria aspetta anche novità sul deferimento per il ritardo nel pagamento delle parti fisse degli stipendi del primo trimestre 2023. Potrebbe comportare una penalizzazione anche se il Doria è convinto di avere attenuanti in merito, viste le convulse ore del passaggio societario. A proposito del passaggio societario: c'è attesa Banche per un altro evento in settimana, ossia la decisione del Tribunale di Genova sul ricorso ex articolo 700 di Massimo Ferrero contro la Sampdoria, volto a inibire futuri aumenti di capitale.