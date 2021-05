A Genova, sponda Sampdoria, si continua a parlare di futuro allenatore, specialmente dopo l'addio di Claudio Ranieri. L'elenco dei nomi papabili, sondati dal presidente blucerchiato Massimo Ferrero, si allarga e comprende numerose alternative, alcune abbastanza sorprendenti.



Secondo Il Secolo XIX la lista si sarebbe ampliata in queste ore, comprendendo altri tre tecnici. Uno è l'ex centrocampista doriano Enzo Maresca, già sondato in passato, e da cui era arrivata come riposta un 'no'. Maresca ha recentemente vinto con l'Under 23 del Manchester City il campionato di Premier League 2. Il Viperetta però starebbe valutando pure un altro ex blucerchiato, ossia Walter Mazzarri, mentre il direttore sportivo Faggiano potrebbe sponsorizzare Fabio Liverani.