La Sampdoria ha praticamente piazzato il primo movimento in entrata, con l'arrivo del centrocampista Rincon. I blucerchiati, però, cercano rinforzi anche in attacco e per questo motivo sarebbero tornati a pensare ad un giocatore già monitorato in estate, ossia Vincenzo Grifo del Friburgo.



Secondo Il Secolo XIX ​l'esterno offensivo può occupare più ruoli nel reparto avanzato, e D'Aversa potrebbe impiegarlo indifferentemente esterno sinistra oppure come attaccante in un tridente. Grifo inoltre ha fatto pure il trequartista in carriera. Il problema, come sempre, è rappresentato dalla formula e dalle disponibilità economiche blucerchiate.