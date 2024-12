Sampdoria, Sottil al capolinea. Le alternative, dal Pirlo bis a Semplici e Andreazzoli

Getty Images

Il pomeriggio di Reggio Emilia ha sancito quella che era la sensazione già di una settimana fa: Andreanon sarà più l'allenatore della, la domanda se mai è perché la società blucerchiata abbia impiegato cosi tanto a prendere una decisione già nell'aria e inevitabile da tempo. Il tecnico ieri ha guidato la squadra da sfiduciato, e il risultato è l'umiliante 5-1 rimediato dal Sassuolo.Già nella serata sono iniziati i confronti tra Manfredi e il ds Pietro Accardi, che nel post gara è intervenuto in conferenza stampa per sottolineare come "Da me in giù siamo tutti in discussione, mi sentirò con il presidente Manfredi, sappiamo che possiamo e dobbiamo dare di più". Un'assunzione di responsabilità che porteràche ieri non è neppure andato a prendersi i fischi sotto al settore ospiti. Una conferma di Sottil adesso sarebbe oggettivamente fantascientifica.

- Le opzioni che circolano al momento sono principalmente quattro. Una prevede il ritorno di Andrea: è ancora a libro paga, aveva instaurato un buon rapporto con il gruppo, conosce l'ambiente e la squadra, ma andrebbero prima risolte le divergenze con Accardi. I due non si sono lasciati benissimo, ecco perché ipotizzare un Pirlo bis attualmente pare essere complicato.L'outsider, la scelta inaspettata sarebbe quella del duoLa decisione però va soppesata con attenzione: a questo punto della stagione, sbagliare la terza scelta sarebbe disastroso e comprometterebbe non solo la corsa ai playoff, ma rischierebbe di creare difficoltà di classifica inimmaginabili. Foti tornerebbe volentieri, Mourinho potrebbe liberarlo e in passato ha lavorato con tecnici di primissimo livello come il portoghese e Giampaolo, ma deve ancora mettersi alla prova con una prima squadra. Senza riscontro le voci di Mancini o, come qualcuno ha ipotizzato, di Attilio Lombardo.

I nomi più caldi e credibili, al momento, sono i due che Accardi ha proposto a Manfredi e Messina. Uno è quello di Aurelio, in linea per stipendio e richieste di ingaggio (probabili sei mesi con opzione). Inoltre, ha già lavorato con Accardi. Diversa la situazione per Leonardo. L'ex mister di Cagliari e Spal è fermo dal 2023, quando ha allenato lo Spezia da febbraio a giugno. Chiederebbe presumibilmente di più, oltre a qualche garanzia sul mercato. La giornata di oggi sarà cruciale, con un primo passaggio obbligato: l'esonero di Sottil, che dovrebbe concretizzarsi a breve. Difficilmente il primo allenamento in ottica Spezia sarà affidato al tecnico di Venaria.