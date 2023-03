In una situazione normale, probabilmente Dejan Stankovic potrebbe rimanere alla Sampdoria anche in Serie B. Il gradimento del presidente Lanna per il tecnico serbo è noto, così come è nota la passione che l'ex centrocampista di Inter e Lazio sta mettendo nelle vicende blucerchiate.



A confermare la possibilità è stato lo stesso Stankovic: "Restare in B? Sono disposto, ma ora nessuno mi può offrire niente. Si pensa ad altro, a salvare la società, è difficile parlare di una cosa che non so come andrà a finire. La mia disponibilità c’è ma dovremo avere chiaro come sarà la Sampdoria. Con chi rimarrei? Chi può fare un progetto? per ora nessuno".



"Se ci saranno possibilità di rimanere - prosegue, come riporta Sampnews24.com - io non mi muovo da qui, sto bene. Ma non dipende da me o dai tifosi. Se mi chiedi se voglio restare dico sì. Vivo a Nervi con mia moglie, i tifosi mi fermano per strada, educati, mi ringraziano per l’affetto che mostro ma rispondo: 'Sono io che ringrazio voi, restituisco solo quello che ricevo' ".