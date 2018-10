Il bomber si appresta a spegnere 36 candeline, ma nonostante ciò per costanza di rendimento e qualità delle prestazioni resta uno dei punti fermi della formazione di Marco Giampaolo. Per questo motivo continua ad essere un giocatore appetibile in ottica mercato, a dimostrarlo c'è l'interesse estivo di società come Parma e Udinese. Il numero 27 si trova benone a Genova, e vorrebbe continuare - e magari chiudere - la carriera in blucerchiato.

però riflette: secondo Tuttosport l'unica perplessità sarebbe anagrafica. Il

valuta se offrire un contratto biennale a

, ma la sensazione è che si proceda verso la fumata bianca.

Attenzione poi ai casi di Linetty e Praet: entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2021, come del resto anche Andersen, che è destinato a movimentare il mercato in estate (lo vogliono già Juventus, Inter, Roma e Tottenham). Praet e Linetty invece sembrano aver trovato l'ambiente ideale alla Samp, che ovviamente vorrebbe offrire ai due calciatori un nuovo accordo, più lungo e possibilmente nel caso del belga senza clausola. I due talentuosi centrocampisti potrebbero anche accettare la proposta doriana, ricevendo anche un ritocco verso l'alto dell'ingaggio.

Il calciomercato è chiuso, ma lalavora per non farsi trovare impreparata in vista della sessione invernale ed estiva, riflettendo già adesso su alcune situazioni interne da risolvere e relative ad alcuni contratti da prolungare e rinnovare. I casi sono molto differenti l'uno dall'altro, ma coinvolgono tre calciatori di assoluto livello per la formazione blucerchiata: parliamo di Fabio, Dennise KarolFerreroDoriaQuagliarella