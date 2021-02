Nella partita di Benevento si è visto per lunghi tratti di gara un buon Keita Baldé. Al di là del gol, l'attaccante blucerchiato ha convinto con dribbling e conclusioni verso lo specchio, dando continuità alle recenti prestazioni, e la Sampdoria starebbe ragionando già da qualche tempo sul suo eventuale riscatto. L'ex Lazio è infatti arrivato in prestito dal Monaco, e da Corte Lambruschini dovranno rapportarsi con la società del Principato.



Secondo Il Secolo XIX la Samp vorrebbe provare a riscattare il giocatore. Eppure, a certe cifre pare un'impresa piuttosto complicata. Per acquistare Keita infatti servono circa 10 milioni, da aggiungere ai 2,5 già versati per il prestito oneroso. L'importo del cartellino però non è l'ostacolo maggiore.



Da Corte Lambruschini infatti dovrebbero trovare un sistema per aggiustare la questione contratto. Keita ha un accordo già firmato sino al 2025, ma alla cifra di 4 milioni netti a stagione, ossia lo stipendio percepito al Monaco. Si tratta di un valore completamente fuori dai parametri blucerchiati. Attualmente parte dell'ingaggio viene pagato dalla squadra di Rybolovlev, ma in caso il Doria decidesse di acquistare il cartellino, Keita dovrebbe sensibilmente ridursi l'ingaggio, almeno più che dimezzandolo.