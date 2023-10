La sensazione a caldo, quando Estanis Pedrola si è accasciato a terra nei minuti finali di Sampdoria-Cosenza, non era stata positiva e purtroppo la diagnosi è stata confermata: l'esterno spagnolo, appena rientrato dopo un infortunio al bicipite femorale della coscia destra, ha subito una brutta ricaduta. L'ex Barcellona era al rientro dopo 21 giorni, a seguito della lesione alla coscia rimediata con il Catanzaro, ma la scelta di farlo entrare con il Cosenza è stata ovviamente condivisa da Pirlo con lo staff medico e sanitario, che ha l'ultima parola su questo genere di questioni.



Adesso per Pedrola si prospetta un lungo stop: è molto difficile un suo rientro prima della sosta, più probabile invece che l'attaccante torni a disposizione per il cruciale incontro del 24 novembre, quando il Doria ospiterà in casa lo Spezia. Il numero 11 doriano salterà sicuramente Sudtirol, Palermo e Modena, ma visto il riacutizzarsi del problema ci si attende una maggiore cautela da parte dell'area performance prima dell'ok definitivo per poter giocare di nuovo.