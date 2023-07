Lo stadio Meazza di Milano ha comunicato alla Uefa la manifestazione di interesse per ospitare la finale di Champions League del torneo nel 2026 o nel 2027, candidatura che poi dovrà essere presentata ufficialmente entro il 21 febbraio 2024 per portare l'organo europeo alla decisione finale. Oltre il Meazza si registra la candidatura della Puskas Arena di Budapest. Potrebbe essere la quinta finale di Champions a Milano dopo quelle del 1965 (allora Coppa Campioni con il successo dell'Inter sul Benfica), 1970 (sempre Coppa Campioni con Feyenoord-Celtic), 2001 (Bayern Monaco-Valencia) e 2016 (Real Madrid-Atletico Madrid).





FIDUCIA - A margine della presentazione degli Europei di salto a ostacoli all'Ippodromo di San Siro il sindaco di Milano Beppe Sala si è sbilanciato: "Nel 2026 o 2027 a Milano ci sarà la finale di Champions League, visto che c'è una sola altra candidata che è Budapest. È entusiasmante perché nella finale di Istanbul, sfortunata per i nostri colori, ho rivisto cosa vuol dire per una città ospitare una finale. Ho detto a Gravina: nel 2027 non sarò più il sindaco, spero si riesca a portarla a casa per il 2026".