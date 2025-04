San Siro "obsoleto e deteriorato, 72 milioni prezzo corretto". L'Agenzia delle entrate e lo stadio della Juventus

Nessuna stima al ribasso. Né per San Siro, né per le aree intorno allo stadio. Come riporta Corriere.it,Troppo basso secondo chi ha richiesto i chiarimenti e troppo influenzato dal «parere» delle squadre che reputano impossibile incrementare gli spazi commerciale e di intrattenimento di San Siro.

. Due le cause: il deterioramento fisico della struttura valutato in 89 milioni e soprattutto «l’obsolescenza funzionale», il valore finito nel mirino delle critiche.«Si è preso atto — scrive l’Agenzia, come riporta Corriere.it — che, ossia non allineate agli stadi di nuova concezione (necessità di un maggior numero di sky box, maggiore superficie per sale hospitality-executive, spazi commerciali e di intrattenimento ricreativo)». Vale un taglio del 30 per cento sulla stima iniziale, pari a 69,4 milioni.

«Tale valore — continua l’Agenzia — è stato ricavato sulla base della minore redditualità dello stadio Meazza,».L’Agenzia risponde anche a un’altra critica: il fatto che nella stima sia stata esclusa la possibilità di ristrutturare San Siro. «Tale interpretazione risulta tuttavia errata. L’Agenzia non si è espressa in merito alla fattibilità tecnica della ristrutturazione, non essendo questo lo scopo della stima e non avendo inoltre nemmeno i dati del progetto di riqualificazione di Webuild». Nella perizia non vengono neanche conteggiati i costi del nuovo stadio, né la rifunzionalizzazione del Meazza «né gli eventuali costi di bonifica, così come condiviso con il Comune».

. Viene spiegato anche perché è stato utilizzato il procedimento del «costo di costruzione deprezzato» al posto dell’approccio reddituale «in quanto l’orizzonte temporale dei canoni certi (di locazione dello stadio, ndr) è breve, in esaurimento entro il 2030 (scadenza della convenzione)». E siccome i club si muovono in un contesto di monopolio essendo le «uniche società calcistiche interessate alla locazione del Meazza, se non si procedesse con la vendita i club andrebbero altrove e «questo comporterebbe l’interruzione dei flussi di locazione, risultando infatti difficile la successiva intercettazione di un soggetto terzo, con capacità economica tale da poter sostenere il canone del Meazza in maniera continuativa».