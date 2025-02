Sanremo 2025, quanto costa un biglietto all’Ariston

58 minuti fa



Ogni anno, ogni sera del Festival, il teatro Ariston è sempre pieno. Ed è così anche in quest’edizione, la 75ª nella storia di Sanremo, quella del ritorno di Carlo Conti. Le serate scorrono veloci con un protagonista assoluto: Simone Cristicchi. Con il suo brano ‘Quando sarai piccola’ dedicato alla madre ha commosso tutta l’Italia e ha fatto alzare in piedi tutto l’Ariston per due serate consecutive: standing ovation. Tra le lacrime di qualcuno tra il pubblico.



SANREMO 2025, QUANTO COSTA UN BIGLIETTO ALL’ARISTON - Teatro pieno, dicevamo. Prime file riservate ad autorità e personaggi dello spettacolo e il resto dei seggiolini andati subito a ruba. Ma quanto costa un biglietto all’Ariston? Per le prime quattro serate, da martedì 11 a venerdì 14 febbraio, il costo è di 110 euro per un posto in galleria e di 200 euro per un seggiolino in platea. In occasione della finalissima di sabato 15 febbraio i prezzi schizzano alle stelle: si arriva fino ai 360 euro per la galleria e addirittura 730 euro per la platea.