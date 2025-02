Sanremo 2025, quanto guadagna Carlo Conti

Getty Images

Sefosse un calciatore e il palco dell’Ariston fosse un campo da gioco, il presentatore toscano sarebbe quel fantasista in grado di giocare ovunque in mezzo al campo: potrebbe fare anche il mediano, ma sarebbe sprecato; così eccolo dietro le punte a inventare. Conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, Conti è tornato sul palco dell’Ariston dopo aver già guidato “la squadra” dal 2015 al 2017.- Molto si chiedono quanto sia il compenso per chi è alla guida di Sanremo. Secondo quanto riporta Calcio&Finanza, il cachet previsto per Carlo Conti nell’edizione 2025 del Festival, all’interno di questa cifra è compresa anche la compensazione per il lavoro di direzione artistica. Doppio ruolo ereditato da Amadeus, per ogni decisione l’ultima parola è la sua.

- Non solo spese però, perché la stima degli incassi derivanti dalle pubblicità è di circa 60 milioni di euro, una cifra raddoppiata rispetto a sei/sette anni fa e che l’anno scorso è stata anche leggermente superata., con la differenza che i diritti del torneo costavano 150 milioni e il Festival di Sanremo a costi molto più bassi: per la convenzione con il comune la spesa della Rai è di poco più di 5 milioni di euro.