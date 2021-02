Il contatto con De Laurentiis c'è stato, così come è stata proposta a Maurizio Sarri la panchina del Marsiglia. La risposta però è stata identica con l'allenatore ancora sotto contratto con la Juventus che ha ribadito come non ami prendere squadre a stagione in corsa e aspetterà la fine della stagione per scegliere una squadra per il suo futuro.