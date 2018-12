Sassuolo in campo dopo il pareggio col Torino. Questo il racconto dell'allenamento: "Neroverdi subito al lavoro questa mattina allo Stadio Ricci per preparare la sfida di Santo Stefano in casa della Roma: seduta defaticante per i calciatori impiegati contro il Torino, per il resto del gruppo lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo, esercitazioni tecnico tattiche e partitella finale su campo ridotto. Lavoro differenziato per Kevin-Prince Boateng, Jeremie Boga e Alfred Duncan".