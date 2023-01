Nessuno come Mimmo Berardi, quando affronta la Fiorentina è come un toro che vede rosso. Opta riporta che dalla stagione del suo esordio in Serie A (2013/14), Nessun giocatore ha preso parte a più gol di Berardi contro la Fiorentina campionato italiano: 13 (nove reti e quattro assist), al pari di Lorenzo Insigne e Mauro Icardi.