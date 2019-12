Dopo il pareggio all'Allianz Stadium contro la Juventus, l'attaccante del Sassuolo Jeremie Boga ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il pallonetto a Buffon? E' stata una bella azione. Un uno due con Caputo e poi ho pensato solo a fare il gol".



Come l'avete preparata la partita?

"Sapevamo che sarebbe stata difficile in casa della squadra più forte del campionato. Abbiamo voluto fare il nostro calcio con fiducia e personalità e penso l’abbiamo fatto bene".



Turati?

"Innanzitutto complimenti a lui perchè ha fatto una grande partita. Gli abbiamo detto solo di essere tranquillo. Lui si allena molto bene, non siamo sorpresi di questa partita".