Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, annuncia il suo addio, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria sul Parma: "Ho deciso di andare via, l'ho comunicato ai ragazzi e alla società. Scelta difficilissima, ma abbiamo toccato il massimo, non penso di poter dare di più a questa squadra. Dopo 3 anni di mia gestione martellante, sempre al massimo, essendo esigente, parlando anche con la società, alla quale resterò sempre riconoscente, abbiamo toccato l'apice. Entrare nelle prime 7 vuol dire superare delle corazzate, per due anni stare all'ottavo posto in questo modo... non penso di poter dare di più a questa squadra. Lo dico con dispiacere, ho iniziato a considerare altre squadre quando sono diventato consapevole di questo". Per il tecnico del Sassuolo c'è lo Shakhtar Donetsk.