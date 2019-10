Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter: "Giocavamo contro una squadra con calciatori forti. Dispiace perché abbiamo preso dei gol evitabili, come quello di Lukaku che ha spostato la partita. Avevamo la possibilità di fare gol poi abbiamo preso quella rete stupida. Fa piacere la reazione, abbiamo messo in maniera vistosa quello spirito che dobbiamo mettere sempre, quando i valori sono simili queste cose spostano a maggior ragione adesso che i valori erano diversi. Metterti con tre punte e il trequartista in certe circostanze è rischioso, ma per noi è stato meglio perché siamo sempre riusciti a non far ripartire la loro azione. Non abbiamo ancora fatto l'ultima curva per fare qualcosa in più".